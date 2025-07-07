7 липня, 10:50
На столі кожен день: намазка з кабачків, яка стала хітом сезону
Основні тези
- Ця намазка стала хітом кабачкового сезону.
- Для приготування потрібно 500 грамів кабачків, сіль, перець, олія, петрушка, 2 варені яйця, 200 грамів сиру та 2 зубчики часнику.
Апетитна намазка завжди буде доречною на столі та в холодильнику. А з улюблених кабачків – тим паче!
Краще вбережіть себе від зайвих клопотів та приготуйте одразу дві порції цієї смакоти. Повірте – про це рішення ви точно не пошкодуєте, адже спробувавши її лише раз вже неможливо зупинитися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
До теми Волога тут не зайва: рецепт кабачкових оладок, які ніколи не набридають
Рецепт намазки за кабачків
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– сіль та перець до смаку;
– олія;
– петрушка;
– 2 варені яйця;
– 200 грамів сиру;
– 2 зубчики часнику.
Приготування:
- Кабачки нарізаємо кубиками та обсмажуємо 5 хвилин.
- Солимо, перчимо і готуємо ще 10 хвилин.
- Коли кабачки трішки вистигнуть, кладемо усі інгредієнти в блендер та перебиваємо до однорідності.
- В кінці додаємо продавлений часник та добре перемішуємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
Розлітаються з хвилину: кабачкові рулетики у паніровці.