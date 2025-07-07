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7 липня, 10:50
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На столі кожен день: намазка з кабачків, яка стала хітом сезону

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ця намазка стала хітом кабачкового сезону.
  • Для приготування потрібно 500 грамів кабачків, сіль, перець, олія, петрушка, 2 варені яйця, 200 грамів сиру та 2 зубчики часнику.

Апетитна намазка завжди буде доречною на столі та в холодильнику. А з улюблених кабачків – тим паче!

Краще вбережіть себе від зайвих клопотів та приготуйте одразу дві порції цієї смакоти. Повірте – про це рішення ви точно не пошкодуєте, адже спробувавши її лише раз вже неможливо зупинитися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки за кабачків 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів кабачків;
– сіль та перець до смаку;
– олія;
– петрушка;
– 2 варені яйця;
– 200 грамів сиру;
– 2 зубчики часнику. 

Приготування

  1. Кабачки нарізаємо кубиками та обсмажуємо 5 хвилин. 
  2. Солимо, перчимо і готуємо ще 10 хвилин. 
  3. Коли кабачки трішки вистигнуть, кладемо усі інгредієнти в блендер та перебиваємо до однорідності. 
  4. В кінці додаємо продавлений часник та добре перемішуємо. 
  5. Подаємо з улюбленим хлібом. 

Смачного!

Розлітаються з хвилину: кабачкові рулетики у паніровці. 