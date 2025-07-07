На столі кожен день: намазка з кабачків, яка стала хітом сезону

Апетитна намазка завжди буде доречною на столі та в холодильнику. А з улюблених кабачків – тим паче!

Краще вбережіть себе від зайвих клопотів та приготуйте одразу дві порції цієї смакоти. Повірте – про це рішення ви точно не пошкодуєте, адже спробувавши її лише раз вже неможливо зупинитися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки за кабачків

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– сіль та перець до смаку;

– олія;

– петрушка;

– 2 варені яйця;

– 200 грамів сиру;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Кабачки нарізаємо кубиками та обсмажуємо 5 хвилин. Солимо, перчимо і готуємо ще 10 хвилин. Коли кабачки трішки вистигнуть, кладемо усі інгредієнти в блендер та перебиваємо до однорідності. В кінці додаємо продавлений часник та добре перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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