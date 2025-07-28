Топова намазка цього літа: готуємо апетитну намазку з кабачкової ікри та плавлених сирків
- Рецепт намазки з кабачкової ікри та плавлених сирків включає цибулю, моркву, болгарський перець, кабачки, петрушку, часник, плавлені сирки, сіль, перець та оливкову олію.
- Це чудова ідея для швидкого та смачного перекусу.
Завше треба мати щось смачненьке для швидкого перекусу. Ця намазка – точно одна з найкращих знахідок цього літа.
Цю намазку краще одразу готувати з великим запасом, адже вона зникає майже миттєво. Навіть діти, яких важко назвати поціновувачами овочів, з радістю наминають її з улюбленим хлібом. 24 Канал радить спробувати рецепт з інстаграму treskablog.
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Як приготувати намазку з кабачкової ікри та сирків?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 червоний болгарський перець;
– 3 кабачки;
– пів пучка петрушки;
– 4 зубчики часнику;
– 140 грамів плавлених сирків;
– сіль та перець до смаку;
– 30 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
Очистьте цибулю та моркву. Цибулю поріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Болгарський перець наріжте тонкою соломкою.
Розігрійте олію на пательні, обсмажте цибулю разом з морквою та перцем до золотистого відтінку.
Кабачки помийте, натріть на крупній тертці й висипте до овочевої засмажки. Посоліть, перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте, періодично помішуючи, на слабкому вогні 20 – 25 хвилин.
Натріть плавлений сир на грубій тертці. Петрушку добре промийте та дрібно посічіть. Часник очистьте та подрібніть на дрібній тертці.
Додайте сир, зелень і часник до тушкованих кабачків, перемішайте, накрийте кришкою, зніміть з вогню та залиште настоятися приблизно на 10 хвилин.
Перекладіть готову овочеву ікру у посуд і дайте повністю охолонути. Подавайте як овочеву намазку на хліб або як самостійну холодну закуску.
Смачного!
Як в ресторані: запікаємо кабачок з червоною рибою.