Эту намазку лучше сразу готовить с большим запасом, ведь она исчезает почти мгновенно. Даже дети, которых трудно назвать ценителями овощей, с радостью уплетают ее с любимым хлебом. 24 Канал советует попробовать рецепт из инстаграма treskablog.
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Как приготовить намазку из кабачковой икры и сырков?
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 красный болгарский перец;
– 3 кабачка;
– полпучка петрушки;
– 4 зубчика чеснока;
– 140 граммов плавленых сырков;
– соль и перец по вкусу;
– 30 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
Очистите лук и морковь. Лук порежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лук вместе с морковью и перцем до золотистого оттенка.
Кабачки помойте, натрите на крупной терке и высыпьте к овощной зажарке. Посолите, перемешайте, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на слабом огне 20 – 25 минут.
Натрите плавленый сыр на крупной терке. Петрушку хорошо промойте и мелко порубите. Чеснок очистите и измельчите на мелкой терке.
Добавьте сыр, зелень и чеснок к тушеным кабачкам, перемешайте, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте настояться примерно на 10 минут.
Переложите готовую овощную икру в посуду и дайте полностью остыть. Подавайте как овощную намазку на хлеб или как самостоятельную холодную закуску.
Приятного аппетита!
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