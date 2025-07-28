Цю намазку краще одразу готувати з великим запасом, адже вона зникає майже миттєво. Навіть діти, яких важко назвати поціновувачами овочів, з радістю наминають її з улюбленим хлібом. 24 Канал радить спробувати рецепт з інстаграму treskablog.

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Як приготувати намазку з кабачкової ікри та сирків?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 червоний болгарський перець;

– 3 кабачки;

– пів пучка петрушки;

– 4 зубчики часнику;

– 140 грамів плавлених сирків;

– сіль та перець до смаку;

– 30 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

Очистьте цибулю та моркву. Цибулю поріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Болгарський перець наріжте тонкою соломкою. Розігрійте олію на пательні, обсмажте цибулю разом з морквою та перцем до золотистого відтінку. Кабачки помийте, натріть на крупній тертці й висипте до овочевої засмажки. Посоліть, перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте, періодично помішуючи, на слабкому вогні 20 – 25 хвилин. Натріть плавлений сир на грубій тертці. Петрушку добре промийте та дрібно посічіть. Часник очистьте та подрібніть на дрібній тертці. Додайте сир, зелень і часник до тушкованих кабачків, перемішайте, накрийте кришкою, зніміть з вогню та залиште настоятися приблизно на 10 хвилин. Перекладіть готову овочеву ікру у посуд і дайте повністю охолонути. Подавайте як овочеву намазку на хліб або як самостійну холодну закуску.

Смачного!

Як в ресторані: запікаємо кабачок з червоною рибою.