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11 червня, 19:40
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Так кабачки ви ще не подавали: апетитна та ситна намазка – рідні не вгадають, з чого вона

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Стаття пропонує рецепт намазки з кабачків, що включає кабачки, цибулю, моркву, плавлені сирки, зелень, сіль та перець.
  • Це чудова можливість подати до столу щось оригінальне. 

Способів приготування кабачка є просто безліч, що вкотре підтверджує його універсальність. Але намазка з нього – це щось нове та оригінальне.

Бутерброди з цією намазкою – це не просто смачний перекус на щодень, а й можливість презентувати свою майстерність. Кілька простих маніпуляцій – і всі наввипередки будуть розпитувати вас про рецепт, який 24 Канал пропонує зберегти від порталу "Скарбничка рецептів".

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Рецепт намазки з кабачків 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 2 кабачки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 плавлені сирки;
– по пучку зелені;
– сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Кабачки нарізаємо маленькими кубиками.

  2. Цибулю подрібнюємо і обсмажуємо на сковороді до м’якості.

  3. Потім додаємо натерту моркву та тушкуємо до готовності, трохи підсолюючи наприкінці.

  4. Викладаємо кабачки, добре перемішуємо і тушкуємо ще 2 хвилини.

Смачного!

Його мусить спробувати кожен: одеський торт без випікання "Літо". 