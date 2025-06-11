Так кабачки ви ще не подавали: апетитна та ситна намазка – рідні не вгадають, з чого вона

Способів приготування кабачка є просто безліч, що вкотре підтверджує його універсальність. Але намазка з нього – це щось нове та оригінальне.

Бутерброди з цією намазкою – це не просто смачний перекус на щодень, а й можливість презентувати свою майстерність. Кілька простих маніпуляцій – і всі наввипередки будуть розпитувати вас про рецепт, який 24 Канал пропонує зберегти від порталу "Скарбничка рецептів".

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Рецепт намазки з кабачків

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 плавлені сирки;

– по пучку зелені;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Кабачки нарізаємо маленькими кубиками. Цибулю подрібнюємо і обсмажуємо на сковороді до м’якості. Потім додаємо натерту моркву та тушкуємо до готовності, трохи підсолюючи наприкінці. Викладаємо кабачки, добре перемішуємо і тушкуємо ще 2 хвилини.

Смачного!

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