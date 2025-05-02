Не бутербродами єдиними: ця намазка з лікарською ковбасою підійме закуску на новий рівень

Бутерброди з ковбасою залишаються улюбленим вибором для тих, хто шукає швидкий і ситний перекус. Однак, можна вигадувати креативніші альтернативи класичної страви. Наприклад, приготувати оригінальну намазку.

24 Канал з посиланням на WomanLife ділиться рецептом намазки на хліб з лікарською ковбасою. Скуштувавши її всього раз – звичайних бутербродів зі шматком ковбаси вже не захочеться. Читайте також Корисно та смачно: простий салат без майонезу, який захочеться повторити Намазка з лікарською ковбасою Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 200 грамів лікарської ковбаси;

– 2 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– спеції – за бажанням. Приготування: Лікарську ковбасу натріть на великій тертці. Так само зробіть з яйцями та твердим сиром. За бажанням можна зробити структуру однорідною. Просто перемеліть все разом у блендері.

Отриману масу змішайте з м'яким маслом. Додайте спеції на смак.

А тепер скоріше нарізайте хліб та куштуйте оригінальну намазку. Смачного! Теж варта уваги: намазка з авокадо та яйцем.