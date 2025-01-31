УКР РУС
31 січня 2025, 10:45
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Корисно, смачно і швидко: намазка з моркви, яка замінить вам паштет

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Намазки на хліб – це справжні рятівники, коли йдеться про швидкий перекус. І не забуваємо про здоров'я, адже воно в житті – найголовніше.

Морква – це не лише смачний, поживний та корисний додаток до безлічі страв, а й чудова основа для апетитної намазки. 24 Канал пропонує до уваги рецепт з інстаграму кулінарної блогерки Юлії Сенич, який неодмінно припаде вам до смаку. 

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Рецепт намазки з моркви 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 250 грамів моркви;
– 2 яйця;
– 70 грамів сиру (твердого або плавленого);
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани (або вершкового сиру);
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Натріть свіжу моркву на дрібній тертці.

  2. Додайте до моркви натерті відварені яйця, твердий сир і часник.

  3. Заправте сметаною або вершковим сиром, посоліть і поперчіть до смаку.

  4. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції та нанесіть намазку на хліб.

Смачного!

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