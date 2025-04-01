Елементарний перекус – чекатимете як свята: морквяно-сирна намазка, через яку зникає весь хліб

Апетитні намазки завжди стають в пригоді. Особливо, коли в переліку елементарні продукти, а смак виходить просто дивовижним.

Морква, сир та яйця – ось і все, що потрібно для створення просто шедевральної намазки. Її розхвалюють усі господині, щоправда, часто саме стає причиною того, що зникає увесь хліб, розповідає 24 Канал.

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Рецепт намазки з моркви

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів свіжої моркви;

– 2 варених яйця;

– 70 грамів тверого сиру;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 3 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Натріть моркву, варені яйця, твердий сир та часник на дрібній тертці, Змішайте всі інгредієнти та додайте сметану. Посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте з улюбленим хлібом.

Смачного!

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