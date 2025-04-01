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1 квітня, 08:36
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Елементарний перекус – чекатимете як свята: морквяно-сирна намазка, через яку зникає весь хліб

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Апетитні намазки завжди стають в пригоді. Особливо, коли в переліку елементарні продукти, а смак виходить просто дивовижним.

Морква, сир та яйця – ось і все, що потрібно для створення просто шедевральної намазки. Її розхвалюють усі господині, щоправда, часто саме стає причиною того, що зникає увесь хліб, розповідає 24 Канал.

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Рецепт намазки з моркви 

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 250 грамів свіжої моркви;
– 2 варених яйця;
– 70 грамів тверого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Натріть моркву, варені яйця, твердий сир та часник на дрібній тертці,
  2. Змішайте всі інгредієнти та додайте сметану. 
  3. Посоліть і поперчіть до смаку.
  4. Подавайте з улюбленим хлібом.

Смачного!

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