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29 липня, 21:52
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Усі бідкаються, що не мали цього рецепту раніше: намазка з редиски, яка підкорює інтернет

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт намазки з редиски включає редиску, масло, часник, сіль і перець.
  • Ця намазка стала зіркою інтернету завдяки своїй оригінальності. 

Редиска – це не лише смачний додаток до салату, а й чудова основа для намазки. Вона виходить пікантною та оригінальною, тому подобається абсолютно усім.

Навіть досвідчені кулінари дивуються з того, якою смачною виходить ця намазка. Лише 3 доступні інгредієнти – і у вашому холодильнику вже є шедевр, який чекає свого часу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok ilona_shvch_

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Як приготувати смачну намазку з редиски та масла 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

– кілька редисок;
– упаковка масла;
– кілька зубчиків часнику;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Редиску дрібно натираємо та відтискаємо зайву вологу. 
  2. Змішуємо з маслом, додаємо часник, сіль, перець і ще раз перемішуємо. 
  3. Подаємо з улюбленим хлібом. 

Смачного!

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