Це точно найкраща намазка: елементарна намазка з сардини, яку зʼїдають з першого разу
- Намазка з сардини швидко зникає зі столу.
- Основні інгредієнти включають сардини в оливковій олії, грецький йогурт, вершкове масло, каперси, зелену цибулю, кріп, лимонну цедру та сік, сіль і перець.
Апетитна намазка – це завжди гарний спосіб смачно перекусити. Тим паче коли вона приготована з улюбленої сардини.
Елементарні інгредієнти, кілька хвилин – і смачна апетитна намазка вже у вашому холодильнику. Єдина проблема – її потрібно одразу робити із запасом, адже вона зникає зі столу в одну мить. 24 Канал пропонує відтворити намазку з сардини за рецептом порталу "Канапулька".
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Рецепт намазки з сардини
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 банки сардин в оливковій олії;
– 4 столові ложки грецького йогурту;
– 2 столові ложки вершкового масла (м'якого);
– 1 столова ложка нарізаних каперсів;
– 1 столова ложка свіжої дрібно нарізаної зеленої цибулі;
– 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;
– 1 чайна ложка цедри лимона;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки крупної солі;
– перець до смаку.
Приготування:
Розімніть сардини виделкою до м’якої, однорідної маси.
Додайте натуральний йогурт, м’яке вершкове масло, дрібно нарізані каперси, подрібнену зелену цибулю, кріп, терту цедру лимона, трохи лимонного соку, сіль і мелений перець. Обережно все перемішайте до утворення гладкої пасти.
Готову суміш перекладіть у скляну банку або контейнер із кришкою. Надійно закрийте і поставте в холодильник принаймні на годину, так смак буде насиченішим.
Перед подачею дайте паштету постояти 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі. Смакує чудово з тостами, хрустким багетом чи крекерами.
Смачного!
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