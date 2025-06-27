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27 червня, 21:05
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Це точно найкраща намазка: елементарна намазка з сардини, яку зʼїдають з першого разу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Намазка з сардини швидко зникає зі столу.
  • Основні інгредієнти включають сардини в оливковій олії, грецький йогурт, вершкове масло, каперси, зелену цибулю, кріп, лимонну цедру та сік, сіль і перець.

Апетитна намазка – це завжди гарний спосіб смачно перекусити. Тим паче коли вона приготована з улюбленої сардини.

Елементарні інгредієнти, кілька хвилин – і смачна апетитна намазка вже у вашому холодильнику. Єдина проблема – її потрібно одразу робити із запасом, адже вона зникає зі столу в одну мить. 24 Канал пропонує відтворити намазку з сардини за рецептом порталу "Канапулька".

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Рецепт намазки з сардини

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 2 банки сардин в оливковій олії;
– 4 столові ложки грецького йогурту;
– 2 столові ложки вершкового масла (м'якого);
– 1 столова ложка нарізаних каперсів;
– 1 столова ложка свіжої дрібно нарізаної зеленої цибулі;
– 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;
– 1 чайна ложка цедри лимона;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки крупної солі;
– перець до смаку. 

Приготування

  1. Розімніть сардини виделкою до м’якої, однорідної маси.

  2. Додайте натуральний йогурт, м’яке вершкове масло, дрібно нарізані каперси, подрібнену зелену цибулю, кріп, терту цедру лимона, трохи лимонного соку, сіль і мелений перець. Обережно все перемішайте до утворення гладкої пасти.

  3. Готову суміш перекладіть у скляну банку або контейнер із кришкою. Надійно закрийте і поставте в холодильник принаймні на годину, так смак буде насиченішим. 

  4. Перед подачею дайте паштету постояти 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі. Смакує чудово з тостами, хрустким багетом чи крекерами.

Смачного!

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