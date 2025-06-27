Елементарні інгредієнти, кілька хвилин – і смачна апетитна намазка вже у вашому холодильнику. Єдина проблема – її потрібно одразу робити із запасом, адже вона зникає зі столу в одну мить. 24 Канал пропонує відтворити намазку з сардини за рецептом порталу "Канапулька".

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Рецепт намазки з сардини

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 банки сардин в оливковій олії;

– 4 столові ложки грецького йогурту;

– 2 столові ложки вершкового масла (м'якого);

– 1 столова ложка нарізаних каперсів;

– 1 столова ложка свіжої дрібно нарізаної зеленої цибулі;

– 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;

– 1 чайна ложка цедри лимона;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1/2 чайної ложки крупної солі;

– перець до смаку.

Приготування:

Розімніть сардини виделкою до м’якої, однорідної маси. Додайте натуральний йогурт, м’яке вершкове масло, дрібно нарізані каперси, подрібнену зелену цибулю, кріп, терту цедру лимона, трохи лимонного соку, сіль і мелений перець. Обережно все перемішайте до утворення гладкої пасти. Готову суміш перекладіть у скляну банку або контейнер із кришкою. Надійно закрийте і поставте в холодильник принаймні на годину, так смак буде насиченішим. Перед подачею дайте паштету постояти 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі. Смакує чудово з тостами, хрустким багетом чи крекерами.

Смачного!

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