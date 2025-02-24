На сніданок чи перекус: оригінальна намазка з яєць та сиру, яка потішить навіть гурманів

Якщо звична яєчня вже не смакує, можна обрати альтернативний шлях. Наприклад, приготувати намазку, яка потішить смаком та зарядить енергією.

Якщо вам подобається творити кулінарну магію за допомогою простих компонентів, то цей рецепт точно буде вам до вподоби. Кілька простих рухів – і на столі опиниться дуже апетитна намазка, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Рецепт намазки з яйцями

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів сиру фета;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка грецького йогурту;

– 1 столова ложка подрібненої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця варимо на круто та натираємо. Додаємо до них сир фета та перемішуємо. Додаємо йогурт, цибулю, солимо, перчимо та ще раз добре перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом, можна попередньо його обсмажити в тостері чи на сковороді.

Смачного!

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