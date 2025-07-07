З нею точно не прогадаєте: ідеальна бутербродна намазка з оселедцем

Зробити з оселедцем намазку – найкраще рішення. Вона стане ідеальним доповненням до святкового столу, або просто до будь-якого прийому їжі. Вам треба буде лише відкрити банку, намастити на скибку хліба і насолоджуватися.

Проста в приготуванні намазка з оселедця ще й готується з недорогих продуктів, що ще більше приваблює. Тож рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Намазка з оселедцем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 оселедець;

– 2 плавлені сирки;

– 2 яйця;

– 100 грамів вершкового масла;

– майонез – за бажанням.

Приготування:

Оселедець розберіть на філе. Разом з яйцями, сирками та вершковим маслом пропустіть через м’ясорубку або збийте блендером.

Масу ретельно вимішайте, щоб вона вийшла однорідною. За бажанням можете додати трохи майонезу, якщо консистенція потребуватиме.

Помістіть її на деякий час у холодильник – так буде смачніше. Можете намазувати на брускети і подавати до столу.

Смачного!

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