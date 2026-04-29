Це рекордне тірамісу готували 100 шеф-кухарів: у Книгу рекорді Гіннеса потрапив особливий десерт

Тірамісу – це той десерт, якого ніколи не буває багато. Але у Лондоні створили такий величезний десерт, що він потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим досягненням. У Лондоні зробили тірамісу, гігантські розміри якого вражають, розповідає BBC.

Що відомо про тірамісу-рекордсмена?

Над створенням гігантського десерту завдовжки 440,6 метра протягом 2 діб працювала сотня італійських шефів. Цей результат суттєво перевершив попередній світовий рекорд у 273,5 метра – він належав італійській компанії Galbani.

Команді вдалося дотриматися всіх правил Книги рекордів Гіннеса / Фото BBC

Відповідно до суворих вимог Книги рекордів Гіннеса, тірамісу збирали безпосередньо на місці події, використавши вражаючу кількість інгредієнтів: близько 150 тисяч паличок савоярді та 20 тисяч яєць.

Свою перемогу кондитери вирішили зафіксувати у Великій Британії. Виконання десерту присвятили британському монарху та його родині, прикрасивши кондитерський шедевр зверху великою декоративною короною із золотавим відливом.

Як приготувати тірамісу?

Якщо хочете нагадати смак неймовірного десерту – скористайтеся рецептом порталу Shuba. Це класика, яка вдається завжди і всім.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів маскарпоне;

– 6 яєць;

– 20 штук печива савоярді;

– 300 мілілітрів кави еспресо;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки какао.

Приготування:

Для початку приготуйте порцію міцного еспресо та залиште його до повного охолодження. Поки кава вистигає, ретельно відділіть жовтки від білків і збийте їх із цукром до отримання пишної світлої маси, після чого делікатно підмішайте сир маскарпоне до стану однорідного крему. Окремо збийте білки з дрібкою солі до стійких піків і порційно введіть їх у сирну основу, обережно перемішуючи лопаткою, щоб зберегти легкість. Кожну паличку савоярді занурюйте в каву буквально на пару секунд і викладайте щільним шаром на дно форми, чергуючи печиво з повітряним кремом. Завершіть десерт фінальним шаром вершкової маси та залиште його в холодильнику на ніч для ідеального просочення, а безпосередньо перед подачею щедро притрусіть какао-порошком.

Що ще смачного приготувати?

Якщо часу зовсім обмаль, а хочеться мати у холодильнику щось солоденьке, то можна приготувати ще один італійський десерт – Лімончелло. На нього треба лічені хвилини та звичайні інгредієнти, а результат приємно вразить.

Для кращого результату обирайте лимони з тонкою шкіркою, важкі та без зелених плям. Це означає, що в них багато соку, тому десерт вийде особливим.