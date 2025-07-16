16 липня, 12:36
Це дуже корисно і смачно: шикарна намазка за 10 хвилин
Основні тези
- Яєчна намазка – ідеальний варіант для швидкого перекусу або сніданку.
- Цей простий рецепт можна відтворити на власній кухні за 10 хвилин.
Яєчна намазка на хліб – просте і швидке частування, яке зможе приготувати будь-хто. Ця закуска вимагає мінімум часу та інгредієнтів, які завжди є в холодильнику.
24 Канал з посиланням на фудблогерку @anny.cooking ділиться рецептом дуже корисної і смачної намазки з варених яєць, з огірками й тунцем.
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Як приготувати яєчну намазку з тунцем?
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка тунця;
– 2 огірки;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– сіль за бажанням.
Приготування:
- Яйця зваріть та розімніть виделкою.
- Додайте порізані огірки, крем-сир і тунець. Все добре перемішайте.
- Подавайте з тостами й смакуйте.
Готово!
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