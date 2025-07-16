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16 липня, 12:36
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Це дуже корисно і смачно: шикарна намазка за 10 хвилин

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Яєчна намазка – ідеальний варіант для швидкого перекусу або сніданку.
  • Цей простий рецепт можна відтворити на власній кухні за 10 хвилин.

Яєчна намазка на хліб – просте і швидке частування, яке зможе приготувати будь-хто. Ця закуска вимагає мінімум часу та інгредієнтів, які завжди є в холодильнику.

24 Канал з посиланням на фудблогерку @anny.cooking ділиться рецептом дуже корисної і смачної намазки з варених яєць, з огірками й тунцем.

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Як приготувати яєчну намазку з тунцем?

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка тунця;
– 2 огірки;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– сіль за бажанням.

Приготування:

  1. Яйця зваріть та розімніть виделкою.
     
  2. Додайте порізані огірки, крем-сир і тунець. Все добре перемішайте.
     
  3. Подавайте з тостами й смакуйте.

Готово!

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