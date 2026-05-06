Не треба йти в магазин: домашні цукерки, які готуються простіше, ніж здається

Для домашніх цукерок достатньо всього кілька інгредієнтів – і на столі вже є вишуканий десерт. І такі у магазині ще спробуй відшукай!

Часто достатньо кокосової стружки, згущеного молока, горіхів або кількох фініків – і за пів години є смаколик, який виглядає не гірше за коробку з полиці. Такі рецепти зручні тим, що їх легко підлаштувати під себе.

Як зробити цукерки з трьох інгредієнтів?

Швидко, просто та дуже апетитно – це все про цукерки з кокосовою стружкою, пише food.obozrevatel.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів кокосової стружки;

– 150 – 180 грамів згущеного молока;

– 50 – 70 грамів горіхів.

Так легко та смачно / Фото Freepik

Приготування:

Кокосову стружку пересипте у глибоку миску й поступово додайте згущене молоко. Добре перемішайте масу ложкою або руками, щоб вона стала густою та легко тримала форму. За потреби кількість згущеного молока можна трохи регулювати – маса не повинна бути надто рідкою. Відщипуйте невеликі порції кокосової суміші, всередину кладіть горіх і формуйте акуратні цукерки. Готові кульки можна додатково обкачати у кокосовій стружці. Перед подачею поставте цукерки в холодильник приблизно на 30 – 40 хвилин, щоб вони стали щільнішими й краще тримали форму.

Як зробити цукерки з фініками?

Поєднання блакитного сиру з фініками та шоколадом, дає неповторний смак, зазначає Valeriia Veligura у TikTok.

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 фініків;

– 100 грамів сиру з пліснявою;

– 20 горіхів;

– 2 плитки молочного, білого або чорного шоколаду;

– подрібнені горіхи для декору до смаку;

– кокосова стружка для декору до смаку;

– вафельна крихта для декору до смаку.

Приготування:

Фініки надріжте вздовж і обережно вийміть кісточки. Сир із пліснявою наріжте невеликими шматочками. У кожен фінік покладіть трохи сиру та горіхи, після чого добре притисніть, щоб начинка трималася всередині. Шоколад розтопіть на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Занурте начинені фініки в розтоплений шоколад і викладіть на пергамент. За бажанням одразу посипте зверху подрібненими горіхами, кокосовою стружкою або вафельною крихтою. Поставте десерт у холодильник до повного застигання шоколаду, після чого подавайте.

Як приготувати цукерки з горіхами та шоколадом у мультиварці?

Коли бракує часу, а гості на порозі, врятує рецепт у мультиварці, пише Рейчел Менсфілд.

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів горіхів;

– 200 грамів напівсолодкого шоколаду;

– 200 грамів темного шоколаду;

– 250 грамів вершкового арахісового масла.

Приготування:

Горіхи відміряйте заздалегідь. Можна взяти пекан, волоські горіхи, арахіс або змішати кілька видів. За бажанням злегка підсмажте їх на сухій сковорідці, щоб смак став виразнішим, але це не обов’язково. Напівсолодкий і темний шоколад поламайте на шматочки та перекладіть у чашу мультиварки. Зверху додайте вершкове арахісове масло, але одразу не перемішуйте. Увімкніть мультиварку на низький режим і залиште приблизно на 1 годину. Приблизно всередині цього часу обережно перемішайте масу, щоб шоколад і арахісове масло рівномірно розтанули та стали гладкими й блискучими. Коли суміш стане однорідною, додайте горіхи та добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий шоколадом. Деко застеліть пергаментом. Викладайте масу ложкою невеликими порціями або розподіліть її одним шаром, якщо хочете потім ламати цукерки на шматочки. Поставте деко в холодильник щонайменше на 1 годину, доки шоколад повністю застигне. Для швидшого результату можна охолодити цукерки в морозильній камері 20 – 30 хвилин. Коли маса стане твердою, наріжте її квадратиками або розламайте на нерівні шматочки. Зберігайте цукерки в герметичному контейнері в холодильнику до 2 тижнів – хоча є великі шанси, що ви зʼїсте їх швидше.

