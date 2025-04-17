Ідеально смакує з мʼясом: рецепт закарпатської несолодкої паски

Якщо ви не надто полюбляєте солодкі нотки паски, коли споживаєте її з мʼясом, то варто розглянути варіант приготування закарпатської паски. Тим паче, що з нею впорається навіть цілковитий новачок.

Коли мова заходить про несолодку паску, одразу всі пригадують існування закарпатського рецепта великодньої випічки. 24 Канал пропонує відтворити його за рекомендаціями порталу Shuba. Цікаво Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора Рецепт закарпатської паски Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10 Інгредієнти:

опара:

– 30 грамів пресованих дріжджів;

– 100 мілілітрів молока;

– 70 грамів борошна;

– 30 грамів цукру;

тісто:

– 30 грамів цукру;

– 410 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 30 грамів цукру;

– 50 грамів сметани;

– 125 мілілітрів молока;

– 10 грамів солі;

– 45 грамів вершкового масла;

для змащування:

– 2 жовтки;

– 20 мілілітрів молока. Приготування: З'єднайте молоко, дріжджі, цукор і борошно, ретельно перемішайте вінчиком до гладкої консистенції. Накрийте посуд рушником або харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин у теплому місці, щоб суміш активувалась. В іншій мисці збийте яйце, жовток і цукор до легкої піни. Окремо просійте борошно, додайте сіль і перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Потім з’єднайте яєчну масу, опару, просіяне борошно, тепле молоко та сметану. Поступово, в кілька підходів, введіть розтоплене вершкове масло, добре вимішуючи тісто, поки воно не стане еластичним і не липким. Накрийте тісто й залиште в теплому місці до збільшення об'єму втричі. Потім знову його обімніть і дайте ще раз піднятися. Форми для випічки змастіть маслом і наповніть їх тістом на третину. Частину тіста залиште для оздоблення. Дайте йому ще раз піднятися у формах до помітного збільшення об’єму. У цей час сформуйте декоративні елементи з відкладеного тіста та прикрасьте верхівки пасок. Змастіть верх збитим жовтком з молоком. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці: маленькі паски — близько пів години, великі — 45 – 50 хвилин. Готову випічку вийміть з духовки, дайте охолонути у формах, а після — обережно витягніть й залиште остаточно вистигнути. Смачного! Модна паска, яку готуватимуть усі: як зробити крафін.