Ніжний пудинг без випічки: всього вам знадобиться 5 інгредієнтів і 20 хвилин

Банановий пудинг – унікальний десерт з неповторним смаком, який неодмінно вразить і родину, і друзів. Цей десерт готується легко і швидко.

Вийде такий пудинг найніжнішим, і може скласти конкуренцію будь-якому торту. Рецептом ніжного бананового пудингу ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour. Читайте також Ніжні, м'які всередині та з золотистою скоринкою: найідеальніший рецепт сирників Ніжний банановий пудинг Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 2 стиглі банани;

– 1,5 склянки молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 дрібка ванільного екстракту;

– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю. Приготування: Банани розімніть виделкою. Додайте цукор та склянку молока. Все перемішайте.

Підігрійте до теплого стану та влийте ще молоко та введіть крохмаль. Заготовку заваріть на повільному вогні до загустіння.

Масу постійно помішуйте, інакше будуть утворюватися грудочки. За бажанням додайте трохи ванільного екстракту та куркуми.

Трохи охолодіть масу та збийте блендером. Поставте охолоджуватися в холодильник. Через кілька годин пудинг буде готовий. Смачного! Теж приготуйте: ароматний морквяний кекс.