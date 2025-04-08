Без молока, кефіру та яєць: як легко зробити цілу гору улюблених оладок

Ароматні оладки – одна з найкращих опцій для вдалого початку дня, І зробити їх можна навіть тоді, коли в холодильнику немає яєць та молока.

Простішого рецепту оладок просто не знайти. Навіть якщо інгредієнтів обмаль – все ще є можливість подати на стіл улюблений сніданок, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Читайте також Гості миттєво вас розхвалять: яйця "тюльпани" – 2 хвилини на шедевр Рецепт оладок Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 столова ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 250 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– 260 грамів борошна;

– 1 столова ложка рослинної олії. Приготування: Додайте в теплу воду сухі дріжджі та цукор, ретельно перемішайте і залиште на кілька хвилин для активації, після чого введіть сіль, олію та знову розмішують вінчиком, поступово всипаючи просіяне борошно до утворення густої маси. Замісіть тісто лопаткою, накрийте плівкою та залиште в теплому місці, щоб воно збільшилося в об'ємі. Розігрійте пательню, викладіть оладки та обсмажуйте під кришкою з двох боків до золотистого кольору. Смачного! Смак дитинства: легкий пиріг з варенням.