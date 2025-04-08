Более простого рецепта оладий просто не найти. Даже если ингредиентов мало – все еще есть возможность подать на стол любимый завтрак, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт оладий
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 столовая ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 250 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 260 граммов муки;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Добавьте в теплую воду сухие дрожжи и сахар, тщательно перемешайте и оставьте на несколько минут для активации, после чего введите соль, масло и снова размешивают венчиком, постепенно всыпая просеянную муку до образования густой массы.
- Замесите тесто лопаткой, накройте пленкой и оставьте в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме.
- Разогрейте сковороду, выложите оладьи и обжаривайте под крышкой с двух сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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