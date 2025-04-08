Простішого рецепту оладок просто не знайти. Навіть якщо інгредієнтів обмаль – все ще є можливість подати на стіл улюблений сніданок, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт оладок

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 столова ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 250 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 260 грамів борошна;
– 1 столова ложка рослинної олії.

Приготування:

  1. Додайте в теплу воду сухі дріжджі та цукор, ретельно перемішайте і залиште на кілька хвилин для активації, після чого введіть сіль, олію та знову розмішують вінчиком, поступово всипаючи просіяне борошно до утворення густої маси.
  2. Замісіть тісто лопаткою, накрийте плівкою та залиште в теплому місці, щоб воно збільшилося в об'ємі.
  3. Розігрійте пательню, викладіть оладки та обсмажуйте під кришкою з двох боків до золотистого кольору.

Смачного!

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