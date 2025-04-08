Простішого рецепту оладок просто не знайти. Навіть якщо інгредієнтів обмаль – все ще є можливість подати на стіл улюблений сніданок, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт оладок
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 столова ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 250 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 260 грамів борошна;
– 1 столова ложка рослинної олії.
Приготування:
- Додайте в теплу воду сухі дріжджі та цукор, ретельно перемішайте і залиште на кілька хвилин для активації, після чого введіть сіль, олію та знову розмішують вінчиком, поступово всипаючи просіяне борошно до утворення густої маси.
- Замісіть тісто лопаткою, накрийте плівкою та залиште в теплому місці, щоб воно збільшилося в об'ємі.
- Розігрійте пательню, викладіть оладки та обсмажуйте під кришкою з двох боків до золотистого кольору.
Смачного!
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