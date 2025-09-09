Укр Рус
9 вересня, 17:29
2

Ідеально пухкі та ніжні: з цим рецептом оладки вийдуть навіть у дитини

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Для пухкості оладок важливо правильно підібрати консистенцію тіста. Найкраще досягнути цього за допомогою кефіру.
  • В результаті отримаєте оладки ніжні, як пух, та смак, що здійме на нові висоти.

У світі, де оладки є чи не найулюбленішою стравою для сніданку, багато хто може не знати секретів, як зробити їх ідеально пишними. Все ховається у тісті правильної консистенції.

Тому найкраще готувати їх на кефірі. Рецептом пухких оладок ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера @o_gorodnik.

Як приготувати пухкі та ніжні оладки на кефірі?

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Інгредієнти: 
– 480 грамів кефіру; 
– 2 яйця; 
– 80 грамів цукру; 
– 1/2 чайної ложки солі; 
– 1 чайна ложка ванільного екстракту; 
– 380 грамів борошна; 
– 2 чайні ложки соди.

Ідеальні оладки: дивіться відео

Приготування:

  1. Кефір підігрійте до температури 30 – 35 градусів. Додайте до нього яйця, сіль, цукор, ванільний екстракт – перемішайте до однорідності.
     
  2. Додайте поступово борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. В кінці додайте соду, добре вимішайте.
     
  3. Залиште тісто на 25 – 30 хвилин за кімнатної температури.
     
  4. Обсмажуйте оладки на середньому вогні в розігрітій олії, витискаючи тісто ложкою або через кондитерський мішок.
     
  5. Подавайте як теплими, так і холодними. Не забудьте про улюблені джеми та фрукти чи ягоди. 

Смачного!

Як приготувати пухкі бананові панкейки?

Бананові панкейки – ідеальний вибір для ситного сніданку. Рецепт містить карамелізовані абрикоси, які надають страві чудового кисло-солодкого смаку.

Все дуже просто – лише змішайте всі інгредієнти до однорідності та починайте смаження. Подавайте їх з абрикосами та цукровим соусом.