У світі, де оладки є чи не найулюбленішою стравою для сніданку, багато хто може не знати секретів, як зробити їх ідеально пишними. Все ховається у тісті правильної консистенції.

Тому найкраще готувати їх на кефірі. Рецептом пухких оладок ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера @o_gorodnik. Як приготувати пухкі та ніжні оладки на кефірі? Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 6 Інгредієнти:

– 480 грамів кефіру;

– 2 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 380 грамів борошна;

– 2 чайні ложки соди. Ідеальні оладки: дивіться відео Приготування: Кефір підігрійте до температури 30 – 35 градусів. Додайте до нього яйця, сіль, цукор, ванільний екстракт – перемішайте до однорідності.

Додайте поступово борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. В кінці додайте соду, добре вимішайте.

Залиште тісто на 25 – 30 хвилин за кімнатної температури.

Обсмажуйте оладки на середньому вогні в розігрітій олії, витискаючи тісто ложкою або через кондитерський мішок.

Подавайте як теплими, так і холодними. Не забудьте про улюблені джеми та фрукти чи ягоди. Смачного!