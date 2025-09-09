В мире, где оладьи являются едва ли не самым любимым блюдом для завтрака, многие могут не знать секретов, как сделать их идеально пышными. Все скрывается в тесте правильной консистенции.

Поэтому лучше всего готовить их на кефире. Рецептом воздушных оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik. Как приготовить воздушные и нежные оладьи на кефире? Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 480 граммов кефира;

– 2 яйца;

– 80 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 380 граммов муки;

Приготовление: Кефир подогрейте до температуры 30 – 35 градусов. Добавьте к нему яйца, соль, сахар, ванильный экстракт – перемешайте до однородности.

Добавьте постепенно муку, перемешайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте соду, хорошо вымешайте.

Оставьте тесто на 25 – 30 минут при комнатной температуре.

Обжаривайте оладьи на среднем огне в разогретом масле, выдавливая тесто ложкой или через кондитерский мешок.

Подавайте как теплыми, так и холодными. Не забудьте о любимых джемах и фруктах или ягодах. Приятного аппетита!