Идеально воздушные и нежные: с этим рецептом оладьи получатся даже у ребенка
- Для воздушности оладий важно правильно подобрать консистенцию теста. Лучше всего достичь этого с помощью кефира.
- В результате получите оладьи нежные, как пух, и вкус, что поднимет на новые высоты.
В мире, где оладьи являются едва ли не самым любимым блюдом для завтрака, многие могут не знать секретов, как сделать их идеально пышными. Все скрывается в тесте правильной консистенции.
Поэтому лучше всего готовить их на кефире. Рецептом воздушных оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik.
Как приготовить воздушные и нежные оладьи на кефире?
- Время: 50 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 480 граммов кефира;
– 2 яйца;
– 80 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 380 граммов муки;
– 2 чайные ложки соды.
Идеальные оладьи: смотрите видео
Приготовление:
- Кефир подогрейте до температуры 30 – 35 градусов. Добавьте к нему яйца, соль, сахар, ванильный экстракт – перемешайте до однородности.
- Добавьте постепенно муку, перемешайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте соду, хорошо вымешайте.
- Оставьте тесто на 25 – 30 минут при комнатной температуре.
- Обжаривайте оладьи на среднем огне в разогретом масле, выдавливая тесто ложкой или через кондитерский мешок.
- Подавайте как теплыми, так и холодными. Не забудьте о любимых джемах и фруктах или ягодах.
Приятного аппетита!
