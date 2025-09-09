Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Идеально воздушные и нежные: с этим рецептом оладьи получатся даже у ребенка
9 сентября, 17:29
2

Идеально воздушные и нежные: с этим рецептом оладьи получатся даже у ребенка

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Для воздушности оладий важно правильно подобрать консистенцию теста. Лучше всего достичь этого с помощью кефира.
  • В результате получите оладьи нежные, как пух, и вкус, что поднимет на новые высоты.

В мире, где оладьи являются едва ли не самым любимым блюдом для завтрака, многие могут не знать секретов, как сделать их идеально пышными. Все скрывается в тесте правильной консистенции.

Поэтому лучше всего готовить их на кефире. Рецептом воздушных оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik.

Читайте также Шоколадный кекс с секретным ингредиентом: все будут умолять рецепт и не догадаются, что в нем

Как приготовить воздушные и нежные оладьи на кефире?

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты: 
– 480 граммов кефира; 
– 2 яйца; 
– 80 граммов сахара; 
– 1/2 чайной ложки соли; 
– 1 чайная ложка ванильного экстракта; 
– 380 граммов муки; 
– 2 чайные ложки соды.

Идеальные оладьи: смотрите видео

Приготовление:

  1. Кефир подогрейте до температуры 30 – 35 градусов. Добавьте к нему яйца, соль, сахар, ванильный экстракт – перемешайте до однородности.
     
  2. Добавьте постепенно муку, перемешайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте соду, хорошо вымешайте.
     
  3. Оставьте тесто на 25 – 30 минут при комнатной температуре.
     
  4. Обжаривайте оладьи на среднем огне в разогретом масле, выдавливая тесто ложкой или через кондитерский мешок.
     
  5. Подавайте как теплыми, так и холодными. Не забудьте о любимых джемах и фруктах или ягодах.

Приятного аппетита!

Как приготовить воздушные банановые панкейки?

Банановые панкейки – идеальный выбор для сытного завтрака. Рецепт содержит карамелизированные абрикосы, которые придают блюду замечательный кисло-сладкий вкус.

Все очень просто – только смешайте все ингредиенты до однородности и начинайте жарку. Подавайте их с абрикосами и сахарным соусом.