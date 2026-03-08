Без яєць і молока – а оладки пухкі: простий рецепт, який виходить завжди
- Оладки можна приготувати без яєць і молока, використовуючи цільнозернове або звичайне борошно та рослинне молоко.
- Для пухкості тіста важливо, щоб воно було густим, трохи важким і змішане коротко, без надмірного вимішування.
Багато хто думає, що пухкі оладки неможливо зробити без яєць і молока. Насправді все вирішує не склад, а правильне тісто.
Тут працює проста логіка – кілька доступних інгредієнтів, густа консистенція і коротке перемішування, пише Przyslij przepis. У результаті виходять м’які оладки з легкою пористою структурою, які добре тримають форму.
Як приготувати оладки без молока?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 130 грамів цільнозернового або звичайного борошна;
– 190 – 200 грамів несолодкого рослинного молока, бажано природно солодкуватого, наприклад вівсяного або рисового;
– 2 – 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/4 чайної ложки кориці або інших улюблених спецій.
Дуже просто та смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Ретельно змішайте всі сухі інгредієнти.
- Додайте рослинне молоко й ще раз добре перемішайте, бажано міксером, щоб маса стала однорідною.
- Готове тісто виливайте невеликими порціями на якісну антипригарну сковороду й смажте без олії трохи більше хвилини з кожного боку на середньому або слабкому вогні.
- На поверхні млинців можуть з’являтися невеликі дірочки – це нормально.
- Тривалість смаження залежатиме від того, скільки молока ви додали до тіста.
Як зробити оладки по-справжньому пухкими?
Тісто не повинно бути рідким – це одна із найтоповіших причин, чому оладки ніби здулися, Serious eats. Правильне тісто для оладок має бути густим та трохи важким. Воно не ллється – воно повільно сповзає.
Саме така консистенція допомагає оладкам тримати форму і підніматися. Суміш для оладок не варто надто довго перемішувати. Щойно борошно з’єдналося з рідкою основою, цього вже достатньо. Якщо довго вимішувати, структура зміниться, і замість ніжності з’явиться щільність.
Багато залежить і від основи. Якщо готуєте на кефірі, не беріть його щойно з холодильника. Холодний продукт гальмує реакцію, і тісто може не піднестися. Краще, щоб кефір був кімнатної температури або хоча б не крижаний. Тоді сода чи розпушувач працюють так, як треба.
