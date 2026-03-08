Без яєць і молока – а оладки пухкі: простий рецепт, який виходить завжди

Багато хто думає, що пухкі оладки неможливо зробити без яєць і молока. Насправді все вирішує не склад, а правильне тісто.

Тут працює проста логіка – кілька доступних інгредієнтів, густа консистенція і коротке перемішування, пише Przyslij przepis. У результаті виходять м’які оладки з легкою пористою структурою, які добре тримають форму.

Як приготувати оладки без молока?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 130 грамів цільнозернового або звичайного борошна;

– 190 – 200 грамів несолодкого рослинного молока, бажано природно солодкуватого, наприклад вівсяного або рисового;

– 2 – 4 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/4 чайної ложки кориці або інших улюблених спецій.

Дуже просто та смачно / Фото unsplash

Приготування:

Ретельно змішайте всі сухі інгредієнти. Додайте рослинне молоко й ще раз добре перемішайте, бажано міксером, щоб маса стала однорідною. Готове тісто виливайте невеликими порціями на якісну антипригарну сковороду й смажте без олії трохи більше хвилини з кожного боку на середньому або слабкому вогні. На поверхні млинців можуть з’являтися невеликі дірочки – це нормально. Тривалість смаження залежатиме від того, скільки молока ви додали до тіста.

Як зробити оладки по-справжньому пухкими?

Тісто не повинно бути рідким – це одна із найтоповіших причин, чому оладки ніби здулися, Serious eats. Правильне тісто для оладок має бути густим та трохи важким. Воно не ллється – воно повільно сповзає.

Саме така консистенція допомагає оладкам тримати форму і підніматися. Суміш для оладок не варто надто довго перемішувати. Щойно борошно з’єдналося з рідкою основою, цього вже достатньо. Якщо довго вимішувати, структура зміниться, і замість ніжності з’явиться щільність.

Багато залежить і від основи. Якщо готуєте на кефірі, не беріть його щойно з холодильника. Холодний продукт гальмує реакцію, і тісто може не піднестися. Краще, щоб кефір був кімнатної температури або хоча б не крижаний. Тоді сода чи розпушувач працюють так, як треба.

