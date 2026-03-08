Здесь работает простая логика – несколько доступных ингредиентов, густая консистенция и короткое перемешивание, пишет Przyslij przepis. В результате получаются мягкие оладьи с легкой пористой структурой, которые хорошо держат форму.
Как приготовить оладьи без молока?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 130 граммов цельнозерновой или обычной муки;
– 190 – 200 граммов несладкого растительного молока, желательно естественно сладковатого, например овсяного или рисового;
– 2 – 4 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/4 чайной ложки корицы или других любимых специй.
Фото unsplash
Приготовление:
- Тщательно смешайте все сухие ингредиенты.
- Добавьте растительное молоко и еще раз хорошо перемешайте, желательно миксером, чтобы масса стала однородной.
- Готовое тесто выливайте небольшими порциями на качественную антипригарную сковороду и жарьте без масла чуть больше минуты с каждой стороны на среднем или слабом огне.
- На поверхности блинов могут появляться небольшие дырочки – это нормально.
- Продолжительность жарки будет зависеть от того, сколько молока вы добавили в тесто.
Как сделать оладьи по-настоящему пышными?
Тесто не должно быть жидким – это одна из самых типичных причин, почему оладьи будто вздулись, Serious eats. Правильное тесто для оладий должно быть густым и немного тяжелым. Оно не льется – оно медленно сползает.
Именно такая консистенция помогает оладьям держать форму и подниматься. Смесь для оладий не стоит слишком долго перемешивать. Как только мука соединилась с жидкой основой, этого уже достаточно. Если долго вымешивать, структура изменится, и вместо нежности появится плотность.
Многое зависит и от основы. Если готовите на кефире, не берите его только что из холодильника. Холодный продукт тормозит реакцию, и тесто может не подняться. Лучше, чтобы кефир был комнатной температуры или хотя бы не ледяной. Тогда сода или разрыхлитель работают так, как надо.
