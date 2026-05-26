Дріжджові оладки з ревенем: захочеться повторити цей рецепт ще і ще
Ревінь у випічці – це той випадок, коли проста страва раптом отримує характер. Він дає оладкам легку кислинку, свіжість і той самий смак раннього літа, який не потрібно нічим ускладнювати.
Такі оладки добре готувати, коли хочеться просто швидкого десерту,. Тісто виходить пухким, ревінь м’яко відчувається всередині, а зверху достатньо лише цукрової пудри чи ложки меду, пише Ania Gotuje.
Як приготувати оладки з рвенем?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 12 великих оладок
Інгредієнти:
– 320 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів молока, можна рослинного;
– 200 грамів молодого свіжого ревеню, приблизно 2 стебла;
– 40 грамів свіжих дріжджів або 14 грамів сухих дріжджів;
– 2 великі яйця, приблизно 120 грамів без шкаралупи;
– 3 столові ложки цукру, мінімум 30 грамів;
– 1 чайна ложка червоного варення або конфітюру, наприклад вишневого, малинового чи полуничного;
– 1 чайна ложка топленого масла для ревеню, приблизно 5 грамів;
– 20 грамів рослинної олії або топленого масла для смаження;
– цукрова пудра, мед або джем для подачі.
Приготування:
- Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти й окремо відміряти 320 грамів борошна.
- У миску влийте молоко температурою не вище 30 градусів, додайте свіжі дріжджі, 1 столову ложку цукру та приблизно 40 грамів борошна із загальної кількості.
- Добре перемішайте масу, розітріть дріжджі, накрийте миску рушником і залиште в теплому місці без протягів приблизно на 20 хвилин.
- За цей час опара має піднятися й стати пухкою.
- Якщо використовуєте сухі дріжджі, їх також можна змішати з теплим молоком – так вони швидше розчиняться, а тісто буде одноріднішим.
- Поки опара підходить, вимийте ревінь. Зріжте нижню грубішу частину стебел і верхню частину біля зеленого листя. Очищати молодий ревінь не потрібно.
- Наріжте стебла шматочками завширшки приблизно 1 сантиметр.
- Невелику сковорідку з товстим дном добре розігрійте. Викладіть на неї чайну ложку топленого масла або трохи олії, а через мить додайте нарізаний ревінь.
- Покладіть також чайну ложку вишневого, малинового або полуничного варення. Воно зробить колір ревеню виразнішим і трохи збагатить смак оладок.
- Прогрівайте все приблизно 3 хвилини, після чого перекладіть ревінь на окрему тарілку, щоб він швидше охолов. Варення можна не додавати, замінити його невеликою кількістю меду або покласти трохи більше – як більше подобається.
- Коли опара підніметься, пересипте у велику миску решту борошна – приблизно 280 грамів. Додайте яйця, решту цукру та всю готову опару. Перемішайте інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте обсмажений і вже охолоджений ревінь. Він може залишатися трохи теплим, але не гарячим.
- Ще раз добре перемішайте тісто. За консистенцією воно має нагадувати густий пудинг. Якщо хочеться солодших оладок, можна додати ще трохи цукру. Велику сковорідку розігрійте й додайте трохи топленого масла або рослинної олії. Ложкою викладайте порції тіста на сковорідку.
- На одну оладку потрібно приблизно 2 столові ложки тіста. Розподіліть його так, щоб діаметр оладки був близько 10 сантиметрів.
- Тісто буде липкуватим і досить густим – це нормально, бо густина залежить і від борошна, і від розміру яєць.
- Смажте оладки їх на невеликому вогні з обох боків по 2 – 3 хвилини, доки вони добре зарум’яняться. Під час смаження оладки ще трохи підростуть.
- Якщо додати на сковорідку трохи більше жиру, оладки вийдуть більш хрусткими зовні й пухкими всередині.
- Готові дріжджові оладки з ревенем перед подачею варто посипати цукровою пудрою. Вони також добре смакують із медом, домашнім джемом, свіжими ягодами, морозивом або збитими вершками.