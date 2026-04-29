30 оладок за лічені хвилини: ваші сусіди стануть у чергу за рецептом

Ніжні оладки – це той рецепт, який завжди працює на "відмінно". Залишиться додати улюблене варення – і смачний сніданок вже на столі.

Головне у приготуванні сирних оладок – зробити їх пишними та ніжними. Як отримати такий результат буквально за лічені хвилини – розповідає портал "Господинька".

Як швидко приготувати пухкі оладки?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 250 мілілітрів теплого кефіру;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 240 грамів борошна;

– цедра лимона за бажанням.

Гора оладок без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Спершу ретельно розімніть кисломолочний сир виделкою або протріть через сито, щоб позбутися великих грудочок. Додайте до нього яйце, сіль, звичайний та ванільний цукор, а також цедру лимона, якщо хочете додати страві цитрусового аромату. Влийте теплий кефір і перемішайте масу до однорідного стану. Далі поступово всипайте просіяне борошно разом із содою, замішуючи густе тісто. Залиште його відпочити на 10 – 15 хвилин, щоб сода вступила в реакцію з кефіром і з'явилися бульбашки (після цього тісто більше не перемішуйте). Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та обережно викладайте оладки ложкою. Обсмажуйте їх на помірному вогні з обох боків до появи золотої скоринки та апетитної пишності.

Чому оладки опадають?

Найчастішою причиною опадання оладок є температурний дисбаланс інгредієнтів або занадто раннє перемішування тіста. Якщо кефір був холодним, сода не встигає повноцінно зреагувати, і бульбашки повітря всередині виходять слабкими, підказує Oboz.

Крім того, якщо інтенсивно перемішувати тісто безпосередньо перед смаженням, ви руйнуєте повітряну структуру, яка мала б утримувати форму після нагрівання. Інша поширена помилка – недостатня густина тіста. Коли борошна замало, "каркас" оладки виходить занадто ніжним і не може втримати власну вагу, щойно ви знімаєте їх із пательні.

Якщо ваш сир надто вологий – регулюйте консистенцію борошном. Як варіант можна спробувати ще манку, але тоді потрібно почекати, щоб вона увібрала зайву вологу.