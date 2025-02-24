З цим інгредієнтом оригінальніше: рецепт "Олів'є" за переписом 1904 року

Колись поширена страва – салат "Олів'є" з відварним язиком – сьогодні вважається дивиною. Цей оригінальний рецепт був описаний у кулінарній книзі Олени Молоховець "Подарунок молодим господиням" 1904 року. Тож, виходить, він був поширений у кухні початку 20 століття.

Класичний рецепт салату переосмислюється завдяки використанню язика. Цей інгредієнт підсилює його вишукані смакові якості, а свіжий огірок смакує краще, ніж солоний. Як приготувати салат "Олів'є" з відварним язиком розповідає 24 Канал з посиланням на NV Food.

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Рецепт "Олів'є" з відварним язиком

Час: 2 години (з варінням язика)

2 години (з варінням язика) Порції: 10

Інгредієнти:

– 400 грамів картоплі;

– 200 грамів моркви;

– 5 яєць;

– 300 грамів язика телячого;

– 400 грамів зеленого горошку консервованого;

– 2 огірки;

– 200 грамів майонезу 72%;

– кріп свіжий для посипання;

– сіль, чорний перець – на смак.

Приготування:

Відваріть язик – помийте, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 1,5 години.

Тоді обдайте його холодною водою і зніміть шкірку. Наріжте невеликими кубиками й відправте в миску.

Поки вариться язик, зваріть і картоплю та моркву. Це орієнтовно 25 хвилин. Також зваріть на круто яйця. Охолодіть, почистьте овочі та наріжте кубиками, покладіть у миску. Те ж саме зробіть з яйцями.

Огірки і кріп помийте. Наріжте огірки невеликими шматочками, кріп подрібніть і все висипте у миску до решти інгредієнтів.

Додайте консервований горошок, майонез, сіль, перець до смаку і все добре перемішайте.

Готовий салат перекладіть у салатник, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.

Смачного!

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