Кілька хвилин – і сита вся сімʼя: готуємо неймовірно пишний омлет з ковбасою на молоці

Будь-який день варто починати зі смачного сніданку. І улюблений омлет з ковбасою – це та страва, якій точно всі зрадіють.

Кожна господиня може легко і швидко нагодувати сімʼю смачним та поживним сніданком. Усе, що для цього потрібно – найпростіші інгредієнти та трішки натхнення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал food.net.ua. Цікаво Їх готують цілими лотками: знамениті полтавські пиріжки з картоплею та мʼясом Рецепт омлету з ковбасою на молоці Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 200 грамів вареної ковбаси;

– 1 болгарський перець;

– 1 помідор;

– 1 стакан молока;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Ковбасу наріжте невеликими шматочками, помідор та перець – дрібними кубиками. У глибокій мисці розбийте яйця та збийте їх вінчиком до появи легкої піни. Додайте молоко, посоліть і поперчіть до смаку, знову збийте до однорідного стану. В отриману яєчну суміш покладіть нарізані овочі та ковбасу, ретельно перемішайте. Вилийте суміш на сковороду та готуйте приблизно 5 хвилин. Потім накрийте кришкою й зменште вогонь до мінімуму. Готуйте 10 хвилин. Перед подачею можна прикрасити омлет подрібненою зеленню. Смачного! Ідеально доповнить будь-яку трапезу: рецепт легкого літнього салату.