Такого омлету ви ще не готували: рецепт оригінального та поживного сніданку

Овочевий омлет є популярним варіантом здорового та швидкого сніданку. Аромат свіжих овочів і зелені додає страві привабливості, забезпечуючи смачний та поживний початок дня.

24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус ділиться рецептом омлету з овочами та грибами. Подавати готову страву до столу краще відразу ж, поки вона не охолола.

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Омлет з овочами та грибами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 4 печериці;

– 3 помідори чері;

– 1/4 болгарського перцю (червоний);

– 30 – 40 мілілітрів молока;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Наріжте чверть болгарського перцю тонкими смужками, а печериці – пластинками. Обсмажте їх на розігрітій пательні з оливковою олією протягом 7 – 10 хвилин. Додайте сіль і перець до смаку.

Відділіть жовтки від білків. Жовтки змішайте молоком, збийте до однорідності, а білки збийте з дрібкою солі до пухкої піни. Обережно з'єднайте білки з жовтками, повільно перемішайте.

Розігрійте пательню з олією, влийте яєчну суміш, накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні, поки омлет не підніметься і не утвориться внизу золотава скоринка.

Викладіть обсмажені овочі, гриби та четвертинки помідорів чері на одну половину омлету. Складіть його навпіл, накрийте кришкою і готуйте ще 2 – 3 хвилини.

Переверніть на тарілку, і омлет готовий.

Смачного!

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