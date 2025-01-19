19 січня 2025, 12:47
Такого омлету ви ще не готували: рецепт оригінального та поживного сніданку
Овочевий омлет є популярним варіантом здорового та швидкого сніданку. Аромат свіжих овочів і зелені додає страві привабливості, забезпечуючи смачний та поживний початок дня.
24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус ділиться рецептом омлету з овочами та грибами. Подавати готову страву до столу краще відразу ж, поки вона не охолола.
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Омлет з овочами та грибами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 4 печериці;
– 3 помідори чері;
– 1/4 болгарського перцю (червоний);
– 30 – 40 мілілітрів молока;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте чверть болгарського перцю тонкими смужками, а печериці – пластинками. Обсмажте їх на розігрітій пательні з оливковою олією протягом 7 – 10 хвилин. Додайте сіль і перець до смаку.
- Відділіть жовтки від білків. Жовтки змішайте молоком, збийте до однорідності, а білки збийте з дрібкою солі до пухкої піни. Обережно з'єднайте білки з жовтками, повільно перемішайте.
- Розігрійте пательню з олією, влийте яєчну суміш, накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні, поки омлет не підніметься і не утвориться внизу золотава скоринка.
- Викладіть обсмажені овочі, гриби та четвертинки помідорів чері на одну половину омлету. Складіть його навпіл, накрийте кришкою і готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Переверніть на тарілку, і омлет готовий.
Смачного!
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