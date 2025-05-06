Ніжний, ароматний і ситний: сніданок за 5 хвилин, який Ектор готує щоранку

Попри ранкову метушню, можна приготувати смачну та поживну їжу, щоб зарядитися енергією на весь день. Омлет з помідорами та лососем стане ідеальним варіантом для такого сніданку.

На його приготування знадобиться всього 5 хвилин. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво. Читайте також Котлета по-київськи: соковитий рецепт від Кацуріна Омлет з помідорами та лососем від Ектора Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– яйця;

– томати;

– крем-сир;

– спеції – на смак;

– слабосолоний лосось. Як приготувати такий сніданок: дивіться відео Приготування: Збийте яйця до однорідності. Приготуйте омлет на сковорідці.

Наріжте томати кружечками, намажте їх крем-сиром і викладіть на омлет.

Посипте улюбленими спеціями та додайте шматочки слабосолоного лосося.

Складаємо омлет навпіл, наче тост – і готово. Смачного! Цікаво: як приготувати на сніданок ідеальні сирники.