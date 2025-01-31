Для гарного настрою з самого ранку: ароматний омлет з грибами

Гарний сніданок – вдалий початок дня. Принаймні, омлет завжди дарує саме таку емоцію.

Омлет – це завжди швидко, смачно та поживно. Тим паче, що до нього можна додати будь-який улюблений інгредієнт. 24 Канал пропонує почати день омлетом з грибами за рецептом BBC Food.

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Рецепт омлету з грибами

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– столова ложка олії;

– жменя печериць, нарізаних скибочками;

– столова ложка меленої паприки;

– жменя шпинату;

– 2 яйця;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте олію на антипригарній сковороді. Смажте гриби 2 – 3 хвилини, поки вони не стануть золотисто-коричневими. Додайте перець і шпинат, перемішуйте, поки шпинат не зів'яне. Зніміть овочі зі сковороди. Збийте яйця, приправте сіллю і свіжомеленим чорним перцем, а потім вилийте яєчну суміш на сковороду. Готуйте, акуратно піднімаючи краєчки омлету лопаткою, щоб сире яйце заповнило проміжки і застигло. Коли омлет майже готовий, поверніть на сковороду суміш грибів і шпинату, потім складіть омлет навпіл і перекладіть на тарілку.

Смачного!

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