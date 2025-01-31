Омлет – це завжди швидко, смачно та поживно. Тим паче, що до нього можна додати будь-який улюблений інгредієнт. 24 Канал пропонує почати день омлетом з грибами за рецептом BBC Food.
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Рецепт омлету з грибами
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– столова ложка олії;
– жменя печериць, нарізаних скибочками;
– столова ложка меленої паприки;
– жменя шпинату;
– 2 яйця;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Розігрійте олію на антипригарній сковороді. Смажте гриби 2 – 3 хвилини, поки вони не стануть золотисто-коричневими.
Додайте перець і шпинат, перемішуйте, поки шпинат не зів'яне. Зніміть овочі зі сковороди.
Збийте яйця, приправте сіллю і свіжомеленим чорним перцем, а потім вилийте яєчну суміш на сковороду.
Готуйте, акуратно піднімаючи краєчки омлету лопаткою, щоб сире яйце заповнило проміжки і застигло.
Коли омлет майже готовий, поверніть на сковороду суміш грибів і шпинату, потім складіть омлет навпіл і перекладіть на тарілку.
Смачного!
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