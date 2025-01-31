Омлет – это всегда быстро, вкусно и питательно. Тем более, что к нему можно добавить любой любимый ингредиент. 24 Канал предлагает начать день омлетом с грибами по рецепту BBC Food.
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Рецепт омлета с грибами
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– столовая ложка масла;
– горсть шампиньонов, нарезанных ломтиками;
– столовая ложка молотой паприки;
– горсть шпината;
– 2 яйца;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте масло на антипригарной сковороде. Жарьте грибы 2 – 3 минуты, пока они не станут золотисто-коричневыми.
Добавьте перец и шпинат, перемешивайте, пока шпинат не завянет. Снимите овощи со сковороды.
Взбейте яйца, приправьте солью и свежемолотым черным перцем, а затем вылейте яичную смесь на сковороду.
Готовьте, аккуратно приподнимая краешки омлета лопаткой, чтобы сырое яйцо заполнило промежутки и застыло.
Когда омлет почти готов, верните на сковороду смесь грибов и шпината, затем сложите омлет пополам и переложите на тарелку.
Приятного аппетита!
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