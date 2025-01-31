Омлет – это всегда быстро, вкусно и питательно. Тем более, что к нему можно добавить любой любимый ингредиент. 24 Канал предлагает начать день омлетом с грибами по рецепту BBC Food.

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Рецепт омлета с грибами

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– столовая ложка масла;

– горсть шампиньонов, нарезанных ломтиками;

– столовая ложка молотой паприки;

– горсть шпината;

– 2 яйца;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте масло на антипригарной сковороде. Жарьте грибы 2 – 3 минуты, пока они не станут золотисто-коричневыми. Добавьте перец и шпинат, перемешивайте, пока шпинат не завянет. Снимите овощи со сковороды. Взбейте яйца, приправьте солью и свежемолотым черным перцем, а затем вылейте яичную смесь на сковороду. Готовьте, аккуратно приподнимая краешки омлета лопаткой, чтобы сырое яйцо заполнило промежутки и застыло. Когда омлет почти готов, верните на сковороду смесь грибов и шпината, затем сложите омлет пополам и переложите на тарелку.

Приятного аппетита!

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