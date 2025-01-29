Если привычная овсянка начала надоедать – не беда, ведь есть немало оригинальных и не менее вкусных опций. Например, пшенная каша с бананом, которую 24 Канал предлагает приготовить по рецепту Fajne Gotowanie.

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Рецепт пшенной каши с бананом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 банан;

– 2 столовые ложки арахисового масла;

– 100 граммов пшена;

– 1 чайная ложка семян чиа;

– 250 миллилитров молока;

– корица по вкусу.

Приготовление:

Промойте пшенную крупу под проточной водой. Налейте молоко в кастрюлю и немного подогрейте. Сварите пшено до мягкости, а затем взбейте до однородного состояния. Добавьте нарезанный банан, арахисовое масло и посыпьте семенами чиа.

Приятного аппетита!

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