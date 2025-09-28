На вихідні потрібно не лише добре відпочивати, а й смачно їсти. Багато працювати не доведеться, а яскравий спогад гарантовано.

Запечений омлет з тунцем має всі шанси увійти до переліку ваших улюблених страв на вихідні. Також це чудова можливість покласти щось смачненьке у ланч-бокс, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prakty kulinarni.

Важливо!



Щоб омлет був пишним, не треба зловживати рідиною. На 1 яйце повинна йти 1 столова ложка вершків або молока, радить портал "Господарочка".

Як запекти омлет з тунцем?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 150 грамів тунця у власному соку;

– 2 столові ложки вʼялених помідорів;

– 12 оливок;

– по 1,5 столової ложки петрушки та шніт-цибулі;

– сіль та перець до смаку;

соус:

– 150 грамів натурального йогурту;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 2 – 3 чайні ложки лимонного соку;

– 2 чайні ложки каперсів;

– перець.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Тунець відцідіть від рідини, оливки наріжте кружечками. У жаростійку форму вбийте яйця й злегка збийте їх виделкою. Додайте тунець, подрібнені в’ялені помідори, оливки та зелень. Посоліть, поперчіть до смаку. Запікайте близько 35 хвилин, поки яєчна маса повністю не застигне. Змішайте з пропущеним через прес часником, додайте соєвий соус, лимонний сік і каперси. Приправте чорним перцем. Подавайте омлет з соусом.

Смачного!

Що спробувати у вихідні?