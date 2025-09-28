Найкраще доповнення до вихідного: запікаємо омлет з тунцем в духовці
- Запечений омлет з тунцем готується з 6 яєць, тунця, вʼялених помідорів, оливок, петрушки та шніт-цибулі.
- Для соусу використовуються натуральний йогурт, часник, соєвий соус, лимонний сік, каперси та перець.
На вихідні потрібно не лише добре відпочивати, а й смачно їсти. Багато працювати не доведеться, а яскравий спогад гарантовано.
Запечений омлет з тунцем має всі шанси увійти до переліку ваших улюблених страв на вихідні. Також це чудова можливість покласти щось смачненьке у ланч-бокс, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prakty kulinarni.
Важливо!
Щоб омлет був пишним, не треба зловживати рідиною. На 1 яйце повинна йти 1 столова ложка вершків або молока, радить портал "Господарочка".
Як запекти омлет з тунцем?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 150 грамів тунця у власному соку;
– 2 столові ложки вʼялених помідорів;
– 12 оливок;
– по 1,5 столової ложки петрушки та шніт-цибулі;
– сіль та перець до смаку;
соус:
– 150 грамів натурального йогурту;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 2 – 3 чайні ложки лимонного соку;
– 2 чайні ложки каперсів;
– перець.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Тунець відцідіть від рідини, оливки наріжте кружечками.
- У жаростійку форму вбийте яйця й злегка збийте їх виделкою. Додайте тунець, подрібнені в’ялені помідори, оливки та зелень. Посоліть, поперчіть до смаку.
- Запікайте близько 35 хвилин, поки яєчна маса повністю не застигне.
- Змішайте з пропущеним через прес часником, додайте соєвий соус, лимонний сік і каперси. Приправте чорним перцем.
- Подавайте омлет з соусом.
Смачного!
