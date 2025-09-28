Запечений омлет з тунцем має всі шанси увійти до переліку ваших улюблених страв на вихідні. Також це чудова можливість покласти щось смачненьке у ланч-бокс, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prakty kulinarni.

Важливо!

Щоб омлет був пишним, не треба зловживати рідиною. На 1 яйце повинна йти 1 столова ложка вершків або молока, радить портал "Господарочка".

Як запекти омлет з тунцем?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 150 грамів тунця у власному соку;
– 2 столові ложки вʼялених помідорів;
– 12 оливок;
– по 1,5 столової ложки петрушки та шніт-цибулі;
– сіль та перець до смаку;
соус:
– 150 грамів натурального йогурту;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 2 – 3 чайні ложки лимонного соку;
– 2 чайні ложки каперсів;
– перець.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Тунець відцідіть від рідини, оливки наріжте кружечками.
  2. У жаростійку форму вбийте яйця й злегка збийте їх виделкою. Додайте тунець, подрібнені в’ялені помідори, оливки та зелень. Посоліть, поперчіть до смаку.
  3. Запікайте близько 35 хвилин, поки яєчна маса повністю не застигне.
  4. Змішайте з пропущеним через прес часником, додайте соєвий соус, лимонний сік і каперси. Приправте чорним перцем.
  5. Подавайте омлет з соусом.

Смачного!

