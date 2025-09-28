Запеченный омлет с тунцом имеет все шансы войти в перечень ваших любимых блюд на выходные. Также это прекрасная возможность положить что-то вкусненькое в ланч-бокс, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Prakty kulinarni.
Важно!
Чтобы омлет был пышным, не надо злоупотреблять жидкостью. На 1 яйцо должна идти 1 столовая ложка сливок или молока, советует портал "Господарочка".
Как запечь омлет с тунцом?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 150 граммов тунца в собственном соку;
– 2 столовые ложки вяленых помидоров;
– 12 оливок;
– по 1,5 столовой ложки петрушки и шнитт-лука;
– соль и перец по вкусу;
соус:
– 150 граммов натурального йогурта;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 2 – 3 чайные ложки лимонного сока;
– 2 чайные ложки каперсов;
– перец.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тунец отцедите от жидкости, оливки нарежьте кружочками.
- В жаростойкую форму вбейте яйца и слегка взбейте их вилкой. Добавьте тунец, измельченные вяленые помидоры, оливки и зелень. Посолите, поперчите по вкусу.
- Запекайте около 35 минут, пока яичная масса полностью не застынет.
- Смешайте с пропущенным через пресс чесноком, добавьте соевый соус, лимонный сок и каперсы. Приправьте черным перцем.
- Подавайте омлет с соусом.
Приятного аппетита!
