Запеченный омлет с тунцом имеет все шансы войти в перечень ваших любимых блюд на выходные. Также это прекрасная возможность положить что-то вкусненькое в ланч-бокс, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Prakty kulinarni.

Важно!



Чтобы омлет был пышным, не надо злоупотреблять жидкостью. На 1 яйцо должна идти 1 столовая ложка сливок или молока, советует портал "Господарочка".

Как запечь омлет с тунцом?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 150 граммов тунца в собственном соку;

– 2 столовые ложки вяленых помидоров;

– 12 оливок;

– по 1,5 столовой ложки петрушки и шнитт-лука;

– соль и перец по вкусу;

соус:

– 150 граммов натурального йогурта;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– 2 – 3 чайные ложки лимонного сока;

– 2 чайные ложки каперсов;

– перец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тунец отцедите от жидкости, оливки нарежьте кружочками. В жаростойкую форму вбейте яйца и слегка взбейте их вилкой. Добавьте тунец, измельченные вяленые помидоры, оливки и зелень. Посолите, поперчите по вкусу. Запекайте около 35 минут, пока яичная масса полностью не застынет. Смешайте с пропущенным через пресс чесноком, добавьте соевый соус, лимонный сок и каперсы. Приправьте черным перцем. Подавайте омлет с соусом.

Приятного аппетита!

Что попробовать в выходные?