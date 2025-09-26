Якщо ви любите шоколад, то ці пончики стануть для вас справжнім подарунком. А діти від цього смаколика просто у захваті. 24 Канал пропонує додати будням оригінальності з рецептом порталу Gotujmy.

Як зробити пончики з шоколадом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 4 жовтки;

– 1 яйце;

– 50 грамів свіжих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 75 грамів масла;

– 75 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі;

– 30 мілілітрів горілки або коньяку;

– 1 упаковка вершків;

– 2 пачки темного шоколаду;

– 2 столові ложки вершків 18%;

– олія для смаження.

Приготування:

Спершу приготуйте закваску: змішайте подрібнені дріжджі з чайною ложкою цукру, 150 грамами борошна та половиною порції теплого молока. Накрийте й залиште в теплому місці, щоб суміш піднялася. Окремо збийте жовтки з цукровою пудрою, додайте просіяне борошно, закваску, решту молока, дрібку солі та трохи горілки. Замісіть тісто до гладкої та еластичної консистенції, щоб воно стало блискучим і з’явилися пухирці повітря. Влийте розтоплене тепле масло та вимішуйте ще кілька хвилин. Тісто має вийти м’яким, не надто густим. Накрийте його й залиште підходити в теплому місці. Коли тісто підійде, розкачайте його у пласт завтовшки приблизно півсантриметра. Виріжте кружечки діаметром близько 5 сантиметрів. На середину кожного кружечка покладіть трохи шоколадного крему, накрийте іншим кружечком і добре защипніть краї. Потім виріжте пончики склянкою, щоб вони мали рівні краї. Викладіть заготовки на присипану борошном дошку на певній відстані одна від одної, накрийте тканиною й залиште піднятися ще раз. У глибокій каструлі розігрійте жир або олію. Обережно викладіть пончики й обсмажте під кришкою на повільному вогні з обох боків до золотавої скоринки. Готові пончики викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Для глазурі розтопіть шоколад із вершками на водяній бані та полийте нею пончики.

Яку ще начинку зробити для пончиків?

Також ви можете додати до пончиків ягідний конфітюр або згущене молоко. Якщо є час та бажання – можна навіть приготувати заварний крем, рекомендує портал Cookpad.

