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29 березня, 23:55
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Коли потрібно поїсти за кілька хвилин: як приготувати смачний омлет на воді

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Омлет – це страва, якою можна снідати кожен день. Особливо, коли ви поспішаєте на роботу або у своїх справах.

У приготуванні омлету на воді є своя чарівність. Він виходить дуже ніжним, і ще – вам не потрбіно турбуватися про зайвий жир через олію, розповідає 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

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Рецепт омлету на воді 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 2 – 3 яйця;
– вершкове масло;
– сіль та перець до смааку.

Приготування

  1. Яйця збиваємо, але не до густої піни. 
  2. Пательню розігріваємо, наливаємо трохи води та доводимо до кипіння. 
  3. Виливаємо яйця та готуємо під кришкою 2 – 3 хвилини.
  4. Лопаткою або шумівкою дістаємо омлет. За бажанням можна додати до нього улюблені овочі та спеції.
  5. Перед подачею змащуємо вершковим маслом. 

Смачного!

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