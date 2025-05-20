Замінять хліб та булочки: ліниві палянички з сиром – на сковороді за 20 хвилин

Ці палянички мають всі шанси на те, щоб стати частим та бажаним гостем на вашому столі. Вони потребують копійчаних інгредієнтів та дуже легко готуються, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Затишок".

Цікаво Склянка кефіру та 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 яйце;

– 120 грамів твердого сиру;

– зелена цибуля або інша зелень.

Приготування:

У злегка підігрітому кефірі розчиняємо сіль, цукор і соду. Добре перемішуємо, щоб сода активувалась. Далі додаємо яйця та ретельно збиваємо суміш до однорідної консистенції.

Вмішуємо дрібно нарізану зелену цибулю, іншу зелень і тертий сир, після чого знову все перемішуємо.

Просіюємо борошно та поступово додаємо до суміші, замішуючи м’яке тісто. Залишаємо його під рушником або плівкою на 10 – 15 хвилин, щоб "відпочило".

Готове тісто розділяємо на рівні частини, кожну розкатуємо в тонкий корж.

Смажимо коржі на добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.