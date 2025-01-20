Встояти перед ними неможливо: готуємо пампухи з ніжним заварним кремом

Пампухи з заварним кремом є спокусливою насолодою для любителів десертів. Цей насичений кремовий смак просто неймовірний – встояти перед ним неможливо.

24 Канал з посиланням на інстаграм @nikiishiina ділиться легким рецептом пампухів, але з максимально смачним результатом. Спробуйте приготувати їх, і здивуєте своїх близьких кулінарним шедевром!

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Пампухи з заварним кремом

Час: приблизно 2 години 30 хвилин

приблизно 2 години 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для тіста:

– 200 мілілітрів молока;

– 20 грамів дріжджів живих;

– 70 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 450 – 500 грамів борошна;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайна ложка солі.



Для крему:

– 2 жовтки;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 250 мілілітрів молока;

– 30 грамів вершкового масла.

Дивіться, як приготувати пампухи з заварним кремом: відео

Приготування:

Для опари змішайте тепле молоко, цукор, живі дріжджі та 2 – 3 столові ложки борошна. Ретельно перемішайте і залиште підходити 20 – 30 хвилин.

Для крему змішайте жовтки, цукор та крохмаль. Перемішайте до однорідності.

Молоко поставте нагріватися, але не доводьте до кипіння. Порційно влийте молоко до жовтків, і швидко помішайте.

Поверніть масу в сотейник, і нагрійте до загустіння. Зніміть з вогню і додайте вершкове масло. Накрийте плівкою в контакт та охолодіть.

В готову опару додайте яйце, і невеликими порціями починайте вміщувати борошно. Тісто має бути м'яким і пухким.

Накрийте тісто і дайте підійти 1 годину. Коли тісто підійшло – обімніть його і формально розкачайте, виріжте кружечки і залиште на 30 хвилин підходити ще раз.

В розігріту олію опускайте пампухи, обсмажуйте до золотавої скоринки. Наповніть їх кремом, як на відео, й посипте цукровою пудрою.

Смачного!

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