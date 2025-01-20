Встояти перед ними неможливо: готуємо пампухи з ніжним заварним кремом
Пампухи з заварним кремом є спокусливою насолодою для любителів десертів. Цей насичений кремовий смак просто неймовірний – встояти перед ним неможливо.
24 Канал з посиланням на інстаграм @nikiishiina ділиться легким рецептом пампухів, але з максимально смачним результатом. Спробуйте приготувати їх, і здивуєте своїх близьких кулінарним шедевром!
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Пампухи з заварним кремом
- Час: приблизно 2 години 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти для тіста:
– 200 мілілітрів молока;
– 20 грамів дріжджів живих;
– 70 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 450 – 500 грамів борошна;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1/2 чайна ложка солі.
Для крему:
– 2 жовтки;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 250 мілілітрів молока;
– 30 грамів вершкового масла.
Дивіться, як приготувати пампухи з заварним кремом: відео
Приготування:
- Для опари змішайте тепле молоко, цукор, живі дріжджі та 2 – 3 столові ложки борошна. Ретельно перемішайте і залиште підходити 20 – 30 хвилин.
- Для крему змішайте жовтки, цукор та крохмаль. Перемішайте до однорідності.
- Молоко поставте нагріватися, але не доводьте до кипіння. Порційно влийте молоко до жовтків, і швидко помішайте.
- Поверніть масу в сотейник, і нагрійте до загустіння. Зніміть з вогню і додайте вершкове масло. Накрийте плівкою в контакт та охолодіть.
- В готову опару додайте яйце, і невеликими порціями починайте вміщувати борошно. Тісто має бути м'яким і пухким.
- Накрийте тісто і дайте підійти 1 годину. Коли тісто підійшло – обімніть його і формально розкачайте, виріжте кружечки і залиште на 30 хвилин підходити ще раз.
- В розігріту олію опускайте пампухи, обсмажуйте до золотавої скоринки. Наповніть їх кремом, як на відео, й посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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