Ніжні, пухкі та дарують насолоду: готуємо улюблені панкейки на кефірі

Панкейки – чудовий вибір для смачного святкового сніданку. А з улюбленими додатками вони подарують просто незабутні емоції.

Зазвичай панкейки готують на молоці, однак рецепт на кефірі також варто взяти до уваги. Одна з його ключових переваг – млинці точно вийдуть пухкими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Нова страва".

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Рецепт панкейків на кефірі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплого кефіру;

– 1 склянка борошна;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки олії;

– 0,5 чайної ложки соди.

Приготування:

Влийте теплий кефір у глибоку миску. Додайте соду, перемішайте та залиште на 5 хвилин, щоб сода почала діяти. В іншій ємності збийте яйце з цукром. Вилийте яєчну суміш у кефір, ретельно перемішайте. Поступово додавайте просіяне борошно, постійно розмішуючи, щоб уникнути грудочок. Додайте олію та добре вимісіть тісто. Воно має бути густим, як сметана. Випікайте панкейки на сухій пательні по 1 – 2 хвилини з кожного боку. Подавайте з улюбленими додатками.

Смачного!

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