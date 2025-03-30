Обычно панкейки готовят на молоке, однако рецепт на кефире также стоит принять во внимание. Одно из его ключевых преимуществ – блины точно получатся пышными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Нова страва".

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Рецепт панкейков на кефире

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплого кефира;

– 1 стакан муки;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 0,5 чайной ложки соды.

Приготовление:

Влейте теплый кефир в глубокую миску. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы сода начала действовать. В другой емкости взбейте яйцо с сахаром. Вылейте яичную смесь в кефир, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно размешивая, чтобы избежать комочков. Добавьте масло и хорошо вымесите тесто. Оно должно быть густым, как сметана. Выпекайте панкейки на сухой сковороде по 1 – 2 минуты с каждой стороны. Подавайте с любимыми добавками.

Приятного аппетита!

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