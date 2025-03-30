Зазвичай панкейки готують на молоці, однак рецепт на кефірі також варто взяти до уваги. Одна з його ключових переваг – млинці точно вийдуть пухкими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Нова страва".
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Рецепт панкейків на кефірі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплого кефіру;
– 1 склянка борошна;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки соди.
Приготування:
- Влийте теплий кефір у глибоку миску.
- Додайте соду, перемішайте та залиште на 5 хвилин, щоб сода почала діяти.
- В іншій ємності збийте яйце з цукром.
- Вилийте яєчну суміш у кефір, ретельно перемішайте.
- Поступово додавайте просіяне борошно, постійно розмішуючи, щоб уникнути грудочок.
- Додайте олію та добре вимісіть тісто. Воно має бути густим, як сметана.
- Випікайте панкейки на сухій пательні по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
- Подавайте з улюбленими додатками.
Смачного!
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