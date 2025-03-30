Зазвичай панкейки готують на молоці, однак рецепт на кефірі також варто взяти до уваги. Одна з його ключових переваг – млинці точно вийдуть пухкими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Нова страва".

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Рецепт панкейків на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплого кефіру;
– 1 склянка борошна;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки соди.

Приготування:

  1. Влийте теплий кефір у глибоку миску.
  2. Додайте соду, перемішайте та залиште на 5 хвилин, щоб сода почала діяти.
  3. В іншій ємності збийте яйце з цукром.
  4. Вилийте яєчну суміш у кефір, ретельно перемішайте.
  5. Поступово додавайте просіяне борошно, постійно розмішуючи, щоб уникнути грудочок.
  6. Додайте олію та добре вимісіть тісто. Воно має бути густим, як сметана.
  7. Випікайте панкейки на сухій пательні по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
  8. Подавайте з улюбленими додатками.

Смачного!

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