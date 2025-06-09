Апельсинові панкейки з полуничним сорбетом: 2 рецепти зі смаком літа

Панкейки є ідеальним вибором для сніданку – і зазвичай їх доповнюють ягодами, фруктами чи улюбленими топінгами. Але, чому б не спробувати подати млинці з охолоджувальним сорбетом?

Літній сорбет з полуниці та банану підкреслить ніжність та кислинку панкейків, які можна приготувати з апельсиновим соком. Рецептом апельсинових панкейків з сорбетом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну. Читайте також Хрусткі й золотисті: готуємо бельгійські вафлі, що ідеально доповнять трапезу Апельсинові панкейки Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 150 мілілітрів апельсинового соку;

– 160 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 – 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки олії;

– цедра апельсина, ваніль – за бажанням. Приготування: Збийте яйце з цукром до легкої піни. Додайте сік, олію, цедру, ваніль – перемішайте.

В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем, потім всипте до рідких інгредієнтів.

Перемішайте до однорідності – тісто має вийти густувате, але текуче.

Смажте на сухій антипригарній пательні на середньому вогні. Перевертайте, коли з'являться бульбашки. Подавайте з ягодами, вершками чи сорбетом. Як приготувати такий сніданок: дивіться відео Домашній сорбет Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 банан (заморожений кружечками);

– 200 грамів замороженої полуниці;

– 5 – 6 кубиків замороженого соку;

– мед – за бажанням. Приготування: Усе складіть в потужний блендер.

Пробийте до однорідної текстури. Якщо маса занадто густа – додайте ще кубик соку.

Можна одразу подати або поставити в морозилку на 10 хвилин – для щільнішої текстури. І тоді подавайте з панкейками. Смачного! Теж приготуйте: солодка сирна намазка на хліб.