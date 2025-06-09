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9 червня, 12:31
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Апельсинові панкейки з полуничним сорбетом: 2 рецепти зі смаком літа

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Панкейки можна приготувати з родзинкою – апельсиновим соком. Вони вийдуть ніжними і з кислинкою водночас.
  • А подати з ягідним сорбетом, що не лише ідеально доповнить смак, а й підкреслить його.

Панкейки є ідеальним вибором для сніданку – і зазвичай їх доповнюють ягодами, фруктами чи улюбленими топінгами. Але, чому б не спробувати подати млинці з охолоджувальним сорбетом?

Літній сорбет з полуниці та банану підкреслить ніжність та кислинку панкейків, які можна приготувати з апельсиновим соком. Рецептом апельсинових панкейків з сорбетом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну.

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    Апельсинові панкейки

    • Час: 25 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 1 яйце;
    – 150 мілілітрів апельсинового соку;
    – 160 грамів борошна;
    – 1,5 чайної ложки розпушувача;
    – 1 – 2 столові ложки цукру;
    – 2 столові ложки олії;
    – цедра апельсина, ваніль – за бажанням.

    Приготування:

    1. Збийте яйце з цукром до легкої піни. Додайте сік, олію, цедру, ваніль –  перемішайте. 
       
    2. В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем, потім всипте до рідких інгредієнтів.
       
    3. Перемішайте до однорідності – тісто має вийти густувате, але текуче.
       
    4. Смажте на сухій антипригарній пательні на середньому вогні. Перевертайте, коли з'являться бульбашки. Подавайте з ягодами, вершками чи сорбетом.

    Як приготувати такий сніданок: дивіться відео

    Домашній сорбет

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 2

    Інгредієнти:
    – 1 банан (заморожений кружечками);
    – 200 грамів замороженої полуниці;
    – 5 – 6 кубиків замороженого соку;
    – мед – за бажанням.

    Приготування:

    1. Усе складіть в потужний блендер.
       
    2. Пробийте до однорідної текстури. Якщо маса занадто густа – додайте ще кубик соку.
       
    3. Можна одразу подати або поставити в морозилку на 10 хвилин – для щільнішої текстури. І тоді подавайте з панкейками.

    Смачного!

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