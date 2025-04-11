11 квітня, 20:11
Ви будете готувати його не тільки в піст: ситний паштет з квасолі, який здивує витонченістю
Паштет – це найкраща опція, коли йдеться про смачний перекус або швидкий сніданок. І є рецепти, які смакують так само як їхні мʼясні аналоги.
Паштет з квасолі стане вашим надійним повсякденним супутником навіть поза постом. Він смачний, готується без зусиль та дуже універсальний, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок kudriava.food.
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Рецепт паштету з квасолі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– банка консервованої квасолі у власному соку;
– банка консервованої квасолі у томатному соусі;
– 4 маринованих перці;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– 1 цибулина;
– зубчик часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Пропускаємо через м'ясорубку квасолю в ніжному соусі, квасолю в томатному соусі та маринований перець.
- Дрібно нарізаємо цибулю і обсмажуємо її до золотистого кольору на розігрітій пательні з олією.
- Додаємо до цибулі подрібнену квасолю з перцем, добре перемішуємо, солимо, перчимо, додаємо французьку гірчицю та тертий часник, знову все ретельно перемішуємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
Ви не порушите жодних правил: меню на Вербну неділю.