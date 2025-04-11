Паштет з квасолі стане вашим надійним повсякденним супутником навіть поза постом. Він смачний, готується без зусиль та дуже універсальний, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок kudriava.food.

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Рецепт паштету з квасолі

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– банка консервованої квасолі у власному соку;

– банка консервованої квасолі у томатному соусі;

– 4 маринованих перці;

– 2 столові ложки французької гірчиці;

– 1 цибулина;

– зубчик часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Пропускаємо через м'ясорубку квасолю в ніжному соусі, квасолю в томатному соусі та маринований перець. Дрібно нарізаємо цибулю і обсмажуємо її до золотистого кольору на розігрітій пательні з олією. Додаємо до цибулі подрібнену квасолю з перцем, добре перемішуємо, солимо, перчимо, додаємо французьку гірчицю та тертий часник, знову все ретельно перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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