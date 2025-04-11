Паштет из фасоли станет вашим надежным повседневным спутником даже вне поста. Он вкусный, готовится без усилий и очень универсальный, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок kudriava.food.
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Рецепт паштета из фасоли
- Время: 15 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– банка консервированной фасоли в собственном соку;
– банка консервированной фасоли в томатном соусе;
– 4 маринованных перца;
– 2 столовые ложки французской горчицы;
– 1 луковица;
– зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Пропускаем через мясорубку фасоль в нежном соусе, фасоль в томатном соусе и маринованный перец.
- Мелко нарезаем лук и обжариваем его до золотистого цвета на разогретой сковороде с маслом.
- Добавляем к луку измельченную фасоль с перцем, хорошо перемешиваем, солим, перчим, добавляем французскую горчицу и тертый чеснок, снова все тщательно перемешиваем.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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