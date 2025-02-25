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25 лютого, 17:30
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Неймовірно ніжний паштет з особливим інгредієнтом: секретний рецепт делікатесу

Марта Касіянчук

Грибний паштет – популярний вибір як для святкових зустрічей, так і для повсякденних обідів. Ця універсальна намазка чудово поєднується з різноманітними гарнірами, першими стравами, закусками та напоями.

Приготувавши її один раз – вже неможливо забути. Рецептом паштету з печериць ділиться 24 Канал з посиланням на Субота.

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Паштет з печериць – рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– 1 помідор;
– 40 грамів вершкового масла; 
– часник;
– сіль, перець, спеції – до смаку;
– петрушка;  
– рослинна олія.

Приготування:

  1. Запечіть овочі, збризкавши олією при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.
     
  2. Готові інгредієнти помістіть у блендер. Додайте зелень, перець, сіль і трохи вершкового масла. Подрібніть.
     
  3. Тепер доповніть масу дрібно нарізаною петрушкою, перцем чилі та часником. Посоліть та поперчіть – готово.
     
  4. Паштет ідеально смакує з підсушеним хлібом.

Смачного!

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